Sportblog - Franse tennisser verbannen van Roland Garros om poging journaliste te kussen

Zieke Kruijswijk verlaat Giro

Steven Kruijswijk gaat zaterdag niet meer van start voor de twintigste etappe van de Ronde van Italië. De renner van LottoNL-Jumbo heeft maagklachten, zo bevestigde een woordvoerder van de ploeg. Kruijswijk, die vorig jaar op weg leek naar de eindzege in de Giro tot hij twee dagen voor het einde ten val kwam, stond tiende in het algemeen klassement. De Ronde van Italië eindigt zondag in Milaan.



Kruijswijk begon als een van de favorieten aan de honderdste Giro, maar kwam niet fit aan het vertrek in Sardinië. Bij een val in de Ronde van Yorkshire had hij een ribblessure opgelopen. De Brabander, die vorig jaar vierde werd, verloor al op de openingsdag dertien seconden op de concurrenten, doordat hij werd opgehouden door een val voor hem. In de vierde etappe ging hij, kort voor de beklimming van de Etna, opnieuw onderuit. Met de nodige schaafwonden bereikte hij tussen de andere klassementsmannen de finish.



Op de Blockhaus, een klim op de tweede zondag, bleek dat Kruijswijk bergop niet met de besten meekon. Later in de ronde leek het met zijn vorm iets beter te worden, maar meer dan een top 10-notering zat er niet in. De laatste dagen had Kruijswijk last van koorts, maagproblemen dwongen hem zaterdag de strijd te staken. 'Ik ben enorm teleurgesteld dat ik de wedstrijd op deze manier moet verlaten', meldde hij op Twitter.