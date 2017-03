Sportblog - Formule 1 past omstreden Verstappen-regel aan

UEFA: kleinere kloof arme en rijke clubs

De UEFA wil maatregelen nemen tegen de groeiende welvaartskloof tussen arme en rijke voetbalclubs. Met name het massaal aantrekken van jonge spelers door internationale topclubs krijgt woensdag kritiek van voorzitter Aleksander Ceferin. ‘Het gevaar is dat de bodem onstabiel raakt, omdat iedereen zich richt op de top.’



Grote clubs verleiden voetballers op steeds vroegere leeftijd, om ze vervolgens vaak direct te verhuren. Beperkingen voor het toegestane aantal selectiespelers en verscherpte transferregels zijn mogelijke oplossingen. ‘We moeten beoordelen of de transfermarkt in zijn huidige vorm op zijn best is’, zegt Ceferin. ‘Er is haast sprake van een uitzonderlijke concentratie van topspelers bij slechts een aantal clubs. Dat is niet in het belang van de internationale competities.’



De rol van ooit toonaangevende clubs als Ajax en Benfica is volgens Ceferin gereduceerd tot opleiders. De Amsterdammers raakten de afgelopen jaren talentvolle jeugdspelers kwijt aan Engelse grootmachten. Ajax viste op zijn beurt in bijvoorbeeld de Deense vijver, waar het onder andere Kasper Dolberg en Christian Eriksen aan overhield.



Concrete beleidswijzigingen heeft de UEFA nog niet. Tijdens zijn toespraak in Lissabon ging Ceferin ook niet in op de nieuwe Champions League-opzet. De vier grootste Europese voetbalcompetities krijgen vanaf het seizoen 2018/2019 vier startbewijzen voor het kampioenenbal. Kleinere voetballanden maken hierdoor minder kans op deelname aan het lucratieve clubtoernooi.