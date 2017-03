Sportblog - Formule 1 past omstreden Verstappen-regel aan: acties individueel beoordeeld

Verstappen-regel aangepast

Pikt de F1 de streken van Pietje Bell? De een vindt Max Verstappen een roekeloze puber die zijn plek niet kent. De ander ziet in hem alles wat de Formule 1 al jaren mist. Zal de bekendste autosportklasse de Nederlandse coureur omarmen?

De Formule 1 kreeg nog wel eens het verwijt vooral een polonaise te zijn: er werd weinig ingehaald, startposities waren allesbepalend. Verdedigend was er maar weinig spektakel. Maar vorig seizoen liet Max Verstappen zien dat het ook anders kon. In aanvallend, maar toch vooral ook in verdedigend opzicht. Tot ongenoegen van de grote jongens.



Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel openden de aanval. Verstappen zou tijdens het remmen van de racelijn afwijken. Levensgevaarlijk, vinden de coureurs, omdat de auto achter hem dan nauwelijks tijd heeft om te reageren op zo'n actie. Het was wachten op een zware crash, zei Räikkönen.



Maar straffen kreeg Verstappen niet. Vooral omdat er geen heldere regelgeving was als het ging om zijn manier van verdedigen. Nadat Verstappen in Japan volgens collega's zijn plek opnieuw op een gevaarlijke manier had verdedigd, was de maat vol. Bij de volgende race in Amerika kondigde racefederatie FIA aan strenger te kijken naar verdedigen in de remzone.



In Japan moest Hamilton uitwijken toen Verstappen van richting veranderde tijdens het remmen bij het verdedigen van zijn positie. Een race later zag de zogeheten Verstappen-regel, een verbod op van richting veranderen in de remzone, het licht.



Maar die regel wordt toch niet doorgevoerd, meldt de BBC. 'Alle acties waar mogelijk een fout is gemaakt, worden individueel beoordeeld', zegt F1-directeur Charlie Whiting.