Sportblog - Ernesto Valverde nieuwe trainer van Barcelona

Zweden wereldkampioen ijshockey

Zweden is de nieuwe wereldkampioen ijshockey. De Zweedse ijshockeyers versloegen zondagavond Canada in de finale in Keulen met 2-0 in de shoot-outs, nadat de wedstrijd in 1-1 was geëindigd. De periodestanden waren 0-0 1-0 0-1 0-0.



Rusland had eerder op de dag brons veroverd door Finland met 5-3 te verslaan. Voor Zweden is het de eerste wereldtitel sinds 2013 en de tiende in totaal. Canada, dat 26 keer eerder wereldkampioen werd, won de titel in de afgelopen twee jaar.



Nadat Victor Hedman de Zweden aan het eind van de tweede periode op voorsprong had gebracht, was het Ryan o'Reilly die de stand in de derde periode gelijk trok. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna shoot-outs de beslissing moesten brengen. Daarin ontpopte goalie Henrik Lundqvist zich tot de held van Zweden. Hij bracht drie reddingen en één Canadees raakte de paal. Nicklas Bäckström en Oliver Ekman-Larsson scoorden wel.