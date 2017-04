Sportblog - Celstraf voor dopingdokter Ferrari

Scheldende Messi vier duels aan de kant

Probleempje voor Argentinië: het land kwam in de laatste drie wedstrijden zonder Lionel Messi niet tot winst, en de volgende vier wedstrijden is de Argentijnse sterspeler er niet bij. De tuchtcommissie van de wereldvoetbalbond FIFA heeft Messi namelijk met onmiddellijke ingang voor vier interlands geschorst.



Hij is gestraft voor een scheldpartij richting een grensrechter afgelopen donderdag in de gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili (1-0). Hij zou de assistent-scheidsrechter bij een vermeende buitenspelsituatie ernstig hebben beledigd door - volgens Spaanse liplezers - te verwijzen naar het geslachtsdeel van zijn moeder.



Messi mist vandaag al de WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Bolivia. Tijdens de WK-kwalificatieduels met Uruguay, Venezuela en Peru is hij er ook niet bij. Alleen in de achttiende en laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador kan hij nog van waarde zijn voor zijn land.



De Argentijnse voetbalbond (AFA) gaat in beroep tegen het zware vonnis. 'Messi is bedroefd en wij verliezen een belangrijke speler', liet de AFA weten.



De Braziliaanse scheidsrechter had donderdagavond het gescheld van van Messi tijdens het duel met Chili niet bestraft. Ook werd er na afloop van de wedstrijd niets over gezegd. Op basis van mediaberichten en tv-beelden opende de FIFA alsnog een onderzoek. Op de dag van de wedstrijd tegen Bolivia in La Paz deed de tuchtcommissie uitspraak. Messi moet ook een boete van ruim 9.000 euro betalen.



De ploeg van bondscoach Edgardo Bauza staat in de WK-kwalificatiegroep van Conmebol momenteel op de derde plaats. De eerste vier in de eindstand van de poule met tien teams verdienen een WK-ticket. Nummer vijf moet play-offs spelen.