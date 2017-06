Sportblog - Basketballers Golden State Warriors kampioen NBA

Schippers snelt naar zege in Rome

Dafne Schippers wil langzaam groeien naar haar topvorm voor de WK atletiek in Londen komende augustus. De 24-jarige atleet uit Utrecht won donderdag in Rome wel de 100 meter bij de Diamond League, maar wist haar snelste jaartijd niet te verbeteren. Ze kwam tot 10,99.



Na een aardige start en een lichte verkramping in het middenstuk snelde Schippers in de laatste meters naar de winst in het Olympisch Stadion. Ze bleef Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust nipt voor (11,03). Aartsrivaal en tweevoudig olympische kampioen Elaine Thompson verscheen niet aan de start.



In Rome hoopte Schippers vooraf haar beste seizoenstijd op de 100 meter te lopen, de 10,95 van april in het Californische Azusa, maar daar kon ze niet aan tippen. Desondanks was ze tevreden met haar zege. ‘Ik kwam hier om te winnen, dus ik ben blij met de winst’, zei Schippers tegen de NOS. ‘De start was oké, de race was oké, maar het moet nog wel een stapje verder. Ik miste een paar passen, kon er gelukkig wel weer inkomen en aan het einde mijn versnelling inzetten.’



Schippers wisselde na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Rio de Janerio van coach, Bart Bennema werd ingeruild voor de bewierookte Amerikaan Rana Reider. Reider besloot intensiever te trainen met Schippers en minder rustperioden in te lassen. Als gevolg daarvan kan ze niet elke wedstrijd op het hardst lopen. 'Rana zegt altijd: het doel is de WK’, zei de sprintster vorige week in gesprek met de Volkskrant. ‘Alles wat je daarvoor doet is leuk en aardig, maar je volgt mijn programma. Het is een proces. Je kunt nu wel hard lopen, maar dat lever je in op de WK.'



Zondag loopt Schippers de 100 meter bij de FBK Games in Hengelo. Ook Churandy Martina, die in Rome op de 200 meter geen potten kon breken met een laatste plaats, verschijnt aan de start bij de FBK. Sifan Hassan, eveneens aanwezig in Hengelo, deed in de Italiaanse hoofdstad wel van zich spreken door de 1500 meter met groots machtsvertoon te winnen. Ze klokte een tijd van 3.56,22, slechts een fractie boven haar eigen Nederlandse record dat sinds juli 2015 op 3.56,05 staat.