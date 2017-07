Sportblog - Ajacied Nouri van het veld met hartritmestoornissen, toestand nu stabiel

Kongolo verdient transfer naar Monaco

Terence Kongolo verhuist van Feyenoord naar AS Monaco. De Rotterdamse club heeft met de Franse landskampioen overeenstemming bereikt over een transfer van de 23-jarige verdediger, die in Zuid-Frankrijk een contract ondertekent voor vijf jaar.



De drievoudige international had in De Kuip nog een verbintenis tot medio 2019. Kongolo speelde vanaf zijn jongste jaren voor Feyenoord. Hij begon als F-pupil op Varkenoord en doorliep de volledige jeugdopleiding. Op achttienjarige leeftijd maakte de in Zwitserland geboren speler zijn officiële debuut voor de Rotterdamse hoofdmacht.



Na zijn doorbraak in De Kuip in het seizoen 2013-2014, kreeg hij van de toenmalige bondscoach Louis van Gaal een verrassende plek in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK in Brazilië. Hij speelde in totaal 137 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Kongolo won met zijn jeugdliefde de landstitel (2017) en de KNVB-beker (2016).



Technisch directeur Martin van Geel van Feyenoord prees de weg die Kongolo in Rotterdam heeft afgelegd. ‘Terence is een voorbeeld van hoe wij het voor ogen hebben met onze grootste talenten. Hij heeft onze jeugdopleiding doorlopen en heeft zich vervolgens ontwikkeld tot belangrijke speler in het eerste elftal én international.’ (ANP)