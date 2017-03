Sponsorgeld Rabobank gaat voortaan naar de gewone club

Terug naar de wortels

We gaan investeren in de breedte om te borgen dat de top kan blijven bestaan Tom van Kuyk, strateeg sponsoring Rabobank

Het is de filosofie van de bank. Van Kuyk: 'Het is terug naar onze wortels, onze plaats midden in de samenleving. Het gaat niet alleen om een zak geld, het geijkte middel om de financiële huishouding van je club op orde te krijgen. We gaan naast cash ook in kind doen, in natura. We leveren kennis, kunde en netwerk.'



De raakvlakken met de topsport zijn nog deels intact. Er is een doorlopende overeenkomst met NOC*NSF. Het contract van de bank met de invloedrijke hockeybond, de KNHB, is niet opgezegd. De bedrijfsnaam blijft staan op de shirts van de internationals.



'Hockey loopt voorop in het vermaatschappelijken van de rol van sport. Die kennis willen we graag overbrengen op andere sporten. De KNHB kent een gedegen bestuur, heeft sterke verenigingen en het is een groeiende sport waarvan we veel kunnen leren.'



Dat betreft het aanleren van een andere rol voor de sport dan het aanbieden van competitie en training. Het gaat volgens Van Kuyk om diverse taken en doelen: gehandicapten in de sportvereniging halen, alcohol- en rookbeleid invoeren, gezond voedsel in de kantine, het verduurzamen van de clubhuizen, ouderen beweging aanbieden, subsidiestromen aanboren, besturen doorlichten.