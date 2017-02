Spelen in Tokio als stip op de horizon

Het was eind juli vorig jaar, enkele weken voor het begin van de Olympische Spelen in Rio, en Thijmen Kupers nam op de atletiekbaan van Heusden-Zolder in België na zijn 800 meter een biertje. Hij voelde de zon in zijn gezicht schijnen. Dat was het moment waarop hij had gehoopt, het moment waarop het plezier in de sport weer terugkeerde. 'Ik wist: dit is toch het leven.