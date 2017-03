Spectaculaire tweede helft behoedt Feyenoord voor nederlaag in Friesland

Omgekeerd spelbeeld

Feyenoord had alle moeite om Heerenveen af te stoppen, had daarvoor soms forse overtredingen nodig en de mazzel dat de jarige doelman Brad Jones de nodige goede reddingen verrichtte. Aan de andere kant kreeg oud-Feyenoorder Mulder nauwelijks wat te doen. De Rotterdammer was alleen aardig begonnen, maar El Ahmadi kwam een stapje te kort en Jørgensen had de bal naar de vrije Vilhena moeten tikken. Na die aardige eerste tien minuten liet de ploeg zich bijna volledig overvleugelen door Heerenveen, tot de rust dan.



In de tweede helft was het spelbeeld volledig omgekeerd, met een stormachtig aanvallend Feyenoord en een deemoedig Heerenveen. Kuijt en Berghuis waren van vleugel gewisseld in de aanval en dat pakte goed uit, want Berghuis was vanaf rechts bij beide treffers betrokken. Feyenoord, met de onvermoeibare Karsdorp als symbool van onverzettelijkheid en klasse, reeg de kansen aaneen en kwam vroeg aan zijn gelijkmaker, natuurlijk van Jørgensen, na een lange aanval met goede rollen van Berghuis en El Ahmadi. Berghuis leidde ook de tweede treffer in. Zijn pass naar de linkervleugel werd prachtig met het hoofd meegenomen door Vilhena, die de bal vastbesloten in de verre hoek joeg.



Feyenoord behoudt dus zijn acht punten voorsprong op PSV, met nog zeven duels te spelen, en moet afwachten of Ajax weer op vier punten komt, later deze zondag bij Excelsior. Na de interlandonderbreking volgt dan op 2 april de klassieker Ajax - Feyenoord. Hoe Excelsior - Ajax en de Klassieker ook aflopen, Feyenoord zal ook na 2 april nog koploper zijn.