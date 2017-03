Solozeiler Heerema volbrengt Vendée Globe als eerste Nederlander ooit

Prestatie van formaat

Gezien zijn leeftijd en zijn gebrek aan ervaring als soloracer wordt het als een prestatie van formaat beschouwd dat hij de Vendée Globe heeft weten te voltooien. De bewondering blijkt onder meer uit de oproep die de zeezeiler en avonturier Henk de Velde een week geleden heeft gedaan. Hij riep alle zeilende Nederlanders op naar Frankrijk af te reizen om bij de finish van Heerema aanwezig te zijn.



De ondernemer is niet de oudste deelnemer in deze race. De als 13de gefinishte Amerikaan Rich Wilson, die voor de tweede keer de Vendée Globe heeft volbracht, is een jaar ouder. Heerema heeft al voor de race laten weten dat hij gezien zijn leeftijd niet nog een keer aan de race gaat meedoen.



De volgende Vendée Globe wordt over vier jaar gehouden. Heerema had als enige deelnemer geen sponsor. Hij heeft de race, die hem enkele miljoenen euro's moet hebben gekost, zelf betaald. Volgens het blad Quote beschikt de ondernemer over een vermogen van 900 miljoen euro.