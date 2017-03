Snowboarder Van der Velden breekt been na mislukte landing: seizoen voorbij

De breuk zat juist boven het enkelgewricht van het linkerbeen. De spalk ging eromheen. Van der Velden kon naar zijn kamer. Volgende week is hij in het topsportziekenhuis van Ede om de definitieve schade aan het bot vast te stellen en de revalidatietijd in te schalen. Het seizoen van de 16-jarige Brabander, een jongen die 25 weken per jaar onderweg is voor zijn sport, is voorbij.



Hij werd, aldus zijn coach Frank van der Putten, het slachtoffer van de valwinden die de bergen in het zuidoosten van Spanje teisteren. 'Niek werd gedragen door de vlagerige wind. Hij kwam te ver voorbij de sweet spot (ideale landingsterrein, red.) en de impact was blijkbaar te groot. Dit is een traumablessure. Hoe goed je je technisch of fysiek ook voorbereidt, en dat doet Niek, tegen zulke klappen is het bot blijkbaar niet bestand.'