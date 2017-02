Sifan Hassan loopt Nederlands record op de 3.000 meter

Ze liet een tijd van 8.30, 76 noteren. Van Hulst kwam in 1989 tijdens een wedstrijd in Boedapest in 8.33, 82 over de finish. Dat was destijds een wereldrecord.



Vorige week dook ze bij de Millrose Games in New York al onder het Nederlands record op de mijl. Ze liep 4.19, 89 en daarmee maakte ze indruk: het was de vierde tijd ooit gelopen op deze afstand tijdens een indoorwedstrijd. Het Nederlands record stond op 4.28.08.