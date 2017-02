Shorttrackster Schulting boekt historische overwinning

Het zat er al het hele seizoen aan te komen. En nu kwam het eruit Suzanne Schulting

Schulting was dit seizoen al een aantal keer dicht bij de winst. In Salt Lake City won ze zilver op de 1.000 meter, in Shanghai brons op de 1.500 meter en in Calgary brons op beide afstanden. Afgelopen zaterdag voegde ze daar zilver op de 1.000 meter aan toe. 'Het zat er al het hele seizoen aan te komen. Het was wachten op die eerste overwinning. En nu kwam het eruit.'



Het verschil met de voorgaande wedstrijden? 'Ik ben deze wedstrijd niet te veel met het resultaat bezig geweest.' Dat was dezelfde insteek als aan het begin van deze winter. 'Toen wist ik niet wat me te wachten stond, maar ging het meteen heel goed. Daarna ging ik mijn verwachtingen bijstellen en wilde ik te graag. Dat was dit weekeinde niet zo. Ik wilde nu gewoon een goede rit rijden.'