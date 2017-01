Shorttracker moet de durf hebben te vertrouwen op zijn intuïtie

Voor Knegt is die ambitie niet zo verrassend. De 27-jarige Fries is al jaren de vaandeldrager van de Nederlandse shorttrackers. Hij werd wereldkampioen in 2015 en wist zich ook al tweemaal de beste van Europa. Op minder dan de eindzege mikken, is beneden zijn stand, benadrukt bondscoach Jeroen Otter. 'We werken niet 24 uur per dag en zeven dagen per week om hier tweede of derde te worden.