Serena Williams wint Sister Act finale Australian Open en keert in stijl terug op troon

Pas na de servicebreak op 4-3 schudde Serena de spanning van zich af en pakte ze de tweede service van Venus stevig aan. Toen ook haar service begon te draaien, had ze set 1 snel binnen: 6-4. In haar zwarte legging en met arm sleeves oogde Serena als de gladiator, die haar tegenstanders ook fysiek intimideert. Maar Serena was zichtbaar nerveus in de wetenschap dat Venus weet hoe ze het repertoire van haar jongere zus moet ontmantelen.



De ranke Venus kiest altijd voor gratie, ook op de baan. In haar weelderige jurkje danste ze als vanouds op de baseline. Ondanks haar atletisch vermogen kon ze het tempo en de power van Serena niet pareren. In set 2 konden sommige slagenwisselingen tussen de Amerikaanse iconen zo in het leerboek voor jonge talenten. Ze daagden elkaar uit met de forehand - hun handelsmerk - vonden de diepte met de backhand en Venus etaleerde wederom haar mentale hardheid.



Op 1-1 knokte Venus Williams zich nog terug van 0-40, uiteindelijk forceerde Serena op 3-3 met uitstekende returns de beslissende break. Serena doet alles net iets beter dan de zus, die in alles haar voorbeeld is. Met verwoestende opslagen beukte ze door naar 6-4. Sister Act kende geen verliezers. Venus manifesteerde zich wederom als de oude diva van de WTA Tour, die in haar speech liefde en levensvreugde predikte.