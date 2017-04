Serena Williams was twee maanden zwanger toen ze Australian Open won

De bevestiging van Williams' zwangerschap kwam een dag nadat ze een selfie op Snapchat publiceerde met de tekst '20 weeks'. Op de foto lijkt ze trots een beginnende buik te tonen. De afbeelding werd even later verwijderd, waarna speculaties over haar zwangerschap begonnen. Williams kondigde in december aan dat ze zich had verloofd met een internetondernemer.



Hoewel Williams sinds haar zege op de Australian Open geen wedstrijden meer heeft gespeeld, neemt ze maandag de koppositie op de wereldranglijst over van Angelique Kerber. In Melbourne won ze haar 23ste grandslamtitel, een record in het proftijdperk. Alleen de Australische Margaret Court kwam tot 24 hoofdprijzen, maar ze veroverde 13 van haar grandslamtitels in het amateurtijdperk.