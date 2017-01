Serena in stijl terug op eerste plaats wereldranglijst: 'ik leef mijn droom elke dag'

Geen maat

Het lijkt een kwestie van tijd voor Serena Williams ook Court heeft ingehaald. Op haar 35ste staat nog altijd geen maat op de Amerikaanse superatleet. Na haar triomf in Melbourne is er geen discussie meer mogelijk: Serena Williams is de beste vrouwelijke tennisser aller tijden. Misschien deelt Serena die status nog met Steffi Graf, die 22 grandslamtitels behaalde en een 'golden slam' inclusief olympisch goud in 1988. Maar de zusjes Williams regeren het vrouwentennis al bijna 20jaar, een unieke prestatie.



In 1999 won Serena bij de US Open haar eerste grandslamtitel, bijna 18 jaar later is ze opnieuw de beste bij de Australian Open. 7 maal Australian Open, 3 keer Roland Garros, 7 Wimbledontitels, 6 US Opentitels; wie gaat die formidabele reeks verbeteren? 'Ik heb heel lang op het record van Steffi Graf gejaagd', erkende Serena Williams. 'Toen ik het eenmaal in mijn vizier kreeg, wist ik dat ik het record kon verbeteren.'



23 grandslamtitels waren geen last, zoals de gedroomde 'grandslam' dat in 2015 wel was. Toen leek Serena Williams op weg naar vier grandslamtitels in één jaar en verkrampte ze bij de US Open. 'Ik heb gespeeld met blessures en nu ook met een gebroken hart', schreef Serena op haar Facebook-pagina na de smartelijke nederlaag tegen Roberta Vinci. Die dip werkte door in 2016, toen Serena alleen Wimbledon won en door Angelique Kerber werd verdreven van de eerste plaats op de WTA-ranking.