Semiprofs stunten in FA Cup: Lincoln City bij laatste 8

Verrassingen in overvloed

In 1914 was het voor het laatst dat een semi-profclub zo ver kwam

Het was niet de enige verrassing in de vijfde ronde. Later op de dag versloeg derdeklasser Millwall de kwakkelende landskampioen Leicester City, eveneens door een doelpunt in de slotminuut. De zege was bijzonder omdat de thuisploeg de laatste 40 minuten met tien man speelde. Eerder had de club uit Zuid-Londen Bournemouth en Watford verslagen. De winnende treffer in The Den werd op klassieke wijze gevierd met een veldinvasie. In Middlesbrough was ook derdeklasser Oxford United dicht bij een stunt. Het knokte terug van een 2-0-achterstand, maar verloor met 3-2.



Manchester City had een lastige middag tegen Huddersfield Town, een club die meedraait in de top van de Championship. De duurbetaalde mannen van Pep Guardiola kwamen goed weg met een doelpuntloos gelijkspel. Chelsea vocht zich langs Wolverhampton (0-2), Manchester United werd door invaller Zlatan Ibrahimowic gered tegen streekgenoot Blackburn Rovers (1-2) en Tottenham Hotspur won dankzij een hattrick van Harry Kane bij stadgenoot Fulham.