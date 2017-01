Schouten kan niet volop genieten van schaatssucces

Ondertussen is haar broer en ploeggenoot Simon Schouten een belangrijke steun. Hij rijdt ook marathons. Samen reizen ze heen en weer tussen Heerenveen, Andijk en het revalidatiecentrum in Den Haag. 'Het is fijn dat niet alles op mijn schouders terechtkomt.'



Kort na de hersenbloeding twijfelde ze of ze zou blijven trainen. Het leek zinloos toen haar moeder in een coma lag. Ze besloot toch door te gaan. Juist voor haar. 'Mijn moeder zou ook denken: je hebt hard getraind, je leeft ervoor, dus je gaat maar schaatsen.'



Toch is er wat veranderd. Het winnen van wedstrijden is niet meer de kern van haar bestaan. Op de NK's besefte ze hoe relatief die sportieve successen zijn. 'Natuurlijk wilde ik graag winnen, maar liefde en familie zijn veel belangrijker.'



Het is nog onduidelijk hoe haar moeder zal herstellen. 'Ze zeggen: je hebt duizend hersenbloedingen en duizend verschillende manieren om eruit te komen. Maar het maakt me niet uit of ze in een rolstoel komt, als ze maar bij kennis is en we kunnen communiceren.'