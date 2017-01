Schöne beslissend tegen Utrecht met gemiste penalty én prachtgoal

Ajax had al zeven seizoenen niet meer gewonnen in de Galgenwaard, afgezien van een bekerduel, en meestal kwam dat omdat de thuisclub Ajax volledig overblufte. Zo is de huidige trainer Ten Hag van FC Utrecht niet ingesteld. Hij laat zijn elftal voetballen met minder opportunisme, met meer overleg, en heeft daartoe ook de mogelijkheden met in technische en creatieve zin mooie voetballers als Ayoub, Barazite en Amrabat. Bovendien rendeert Zivkovic beter als de ruimte groter is. Het is handig af en toe wat terug te zakken, om Zivkovic op snelheid te laten counteren.



Het duel bleef interessant in de tweede helft, waarbij het vermoeden rees dat de club met het eerste doelpunt ook zou winnen. Ajax leek al vroeg de gelukkige, toen scheidsrechter Kuipers een strafschop gaf nadat Barazite het schot van Younes tegen zijn hand kreeg. Specialist Schöne schoot over. Ajax joeg in de slotfase op de zege, met onder anderen invaller Justin Kluivert. Ook Utrecht rook aan een doelpunt, maar het schot van invaller Troupée ging over.