Schippers zet alles op 200 meter in Londen

In gedachten is Dafne Schippers al bezig met de 200 meter bij de WK atletiek in Londen, over iets minder dan 200 dagen. Die wedstrijd in augustus neemt de sprintster zo serieus dat ze in Zuid-Afrika, waar ze deze maand op trainingskamp is, heeft besloten niet mee te doen aan de EK indoor, begin maart in Belgrado. Op haar website laat ze weten dat ze het gehele indoorseizoen overslaat.