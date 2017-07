Schippers voelt vorm groeien in aanloop naar WK

In Londen kwam Schippers pas voor de tweede maal dit jaar rechtstreeks tegen Thompson uit. In mei verloor ze bij de Diamond League van Doha de 200 meter met een fors verschil: 22,19 om 22,45. Nadien won ze wel twee wedstrijden over die afstand waarop ze regerend wereldkampioen is, maar beide keren ontbreken de sterkste lopers van dit seizoen ontbraken. Bij de WK zal ze niet hoeven af te rekenen met Thompson. Die richt zich geheel op de 100 meter.



Mogelijk doet haar Amerikaanse rivaal Tori Bowie dat ook. Bowie voert de seizoensranglijst op de 200 meter aan, met 21,77. Schippers liep afgelopen week in Lausanne haar beste seizoenstijd: 22,10 seconden.



De regerend wereldkampioene is van plan de komende weken in topvorm te komen door veel te rusten en aan details te werken. Haar tweede plaats geeft haar vertrouwen, zei ze tegen de NOS. 'Ik ben blij met de progressie die ik heb gemaakt. Nu ga ik focussen op de laatste dingen om echt in vorm te komen. Om de power te vinden.'