Schaatsers dit weekend op olympisch ijs Zuid-Korea: 'Ze hebben lekker gebouwd hier'

Het wordt een lange, lange voorbereidingszomer. Volkskrant-schaatsverslaggever John Volkers

Hierna is het seizoen alweer bijna afgelopen.

'Klopt. Morgen is het precies 365 dagen voor de Olympische Spelen. Er komt nog een WK sprint in Calgary, Canada eind februari, een WK all round in Hamar, Noorwegen. En wie in geldnood zit vertrekt nog naar de zogenoemde wereldbekerfinale in Stavanger.



'En dan gaat er een dikke rode cirkel om Tweede Kerstdag 2017. De kerstdiners van schaatsers en journalisten zijn alvast afgebeld. Met Kerst vindt het olympische kwalificatietoernooi plaats in Heerenveen. Dan moet je goed zijn. Wie daar niet presteert, valt buiten de boot.



'Het wordt dus een lange, lange voorbereidingszomer.'