Schaatser Michel Mulder is bij de WK - als supporter

De tweelingbroers zijn niet alleen even oud, even blond en even behendig op de schaats. Ook zijn ze nagenoeg even snel. Ronald is Nederlands recordhouder op de 500 meter in 34,25. De beste tijd van Michel is 34,26. Toch gaan hun carrières niet gelijk op. Eerst was Ronald de betere, toen Michel en sinds 2015 is Ronald weer aan de beurt.



Qua prijzen steekt Michel uit boven zijn broer: hij is olympisch kampioen 500 meter en tweevoudig wereldkampioen sprint.