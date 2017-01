Sarina Wiegman bondscoach Nederlandse voetbalsters, Foppe de Haan assistent

De voetbalbond meldde vrijdag ook dat Foppe de Haan als assistent-bondscoach wordt toegevoegd aan de technische staf van de Oranje-voetbalsters. De Haan (73) is sinds de zomer al betrokken als adviseur bij het Nederlands vrouwenelftal, dat zich voorbereidt op het EK in eigen land.



Het EK begint op 16 juli voor Oranje met een wedstrijd in De Galgenwaard in Utrecht tegen Noorwegen. Denemarken (20 juni) en België (24 juni) zijn de andere landen in groep A.



Volgens Volkskrant-voetbalverslaggever Willem Vissers is Sarina Wiegman een ervaren trainster. 'Ze was een tijdje recordinternational (104 interlands) en heeft de opkomst van het vrouwenvoetbal meegemaakt als speler, en later als trainer. Ze won prijzen met de vrouwen van ADO Den Haag en was assistent bij de nationale ploeg. Het is goed dat er een vrouw als bondscoach is aangesteld, ook als erkenning voor het trainersvak voor vrouwen.'



Dat Foppe de Haan haar assistent is, is wel 'grappig', vindt Vissers. 'Persoonlijk had ik trouwens wel gevoeld voor de terugkeer van Vera Pauw als bondscoach. Zij is nog meer gelouterd dan Wiegman, en dat was met een EK in eigen land misschien geen overbodige luxe geweest.'