San Marino-Andorra: de eeuwige verliezers van Europa hopen eindelijk eens te winnen

Baan ernaast

Geen vrolijke cijfers dus voor zowel de San Marinese bondscoach Pierangelo Manzaroli, een Italiaanse oud-voetballer die in eigen land nooit aan de bak kwam, als voor Koldo Alvarez, een genaturaliseerde Spaanse oud-doelman die in Andorra werd verkozen tot beste voetballer van de afgelopen 50 jaar. Maar daar gaat het eigenlijk niet om voor de bondscoaches, die nooit hoeven na te denken over de tactische opstelling (steevast met vijf verdedigers en slechts één aanvaller) en ook nimmer vooraf uitgebreid met hun spelers kunnen trainen. Al was het maar omdat de meeste San Marinese en Andorrese voetballers er een baan naast hebben en niet zomaar vrij kunnen krijgen.



Neem San Marino waar bijvoorbeeld verdediger Fabio Vitaioli kledingverkoper is of aanvaller Adolfo Hirsch in een fabriek werkt. En Andorra is waarschijnlijk het enige voetbalelftal ter wereld dat met twee leraren aantreedt: middenvelder Marc Pujol en aanvaller Cristian Martínez. Misschien dat daarom volgens bondscoach Manzaroli de beleving anders is: 'De spelers van beide teams vertegenwoordigen met trots en passie hun land. Onze grootste overwinning is het scoren van een doelpunt of met applaus toegejuicht worden door degenen die onze inspanningen waarderen.'



Ook Alvarez, die de wedstrijd tegen Andorra naar eigen zeggen gebruikt als test voor de komende WK-kwalificatiewedstrijd tegen voetbaldwerg Fae­röer (52ste op de UEFA-lijst), benadrukt dat hoe pover de resultaten ook meestal voor Andorra en San Marino zijn, 'we van onze beperkingen onze kracht zullen blijven maken en nooit zullen vergeten te strijden'.



En zo belooft San Marino-Andorra voor de voetballers een gedenkwaardige avond te kunnen worden. De Andorrezen hebben al laten weten werkelijk alles eraan te zullen doen om het 'duel van de slechtsten van Europa' te winnen. De San Marinezen hopen op hun beurt dat het stadion, dat in 2006 nog het toneel was van de hoogste score ooit in een EK-kwalificatieduel (Duitsland won destijds met 0-13), eindelijk weer eens een vreugdearena wordt.