Russell Westbrook: koning van de 'triple-double'

Basketballers die kunnen scoren, verdedigen en ook nog eens onbaatzuchtig hun teamgenoten bedienen. Ze staan meer dan ooit in de schijnwerpers bij de start van de play-offs om het landskampioenschap in de Amerikaanse topcompetitie NBA en in Nederland. Het 'onbreekbare' record is namelijk gesneuveld.



John F. Kennedy was net een jaar president van Amerika toen basketballer Oscar Robertson de NBA verwonderde. Als speler van Cincinnati Royals noteerde hij in 1962 in 79 wedstrijden liefst 41 keer een zogenoemde 'triple-double' (driemaal dubbel).