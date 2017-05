Rumoerig Roda handhaaft zich ternauwernood ten koste van buurman MVV: 1-0

Tussen de lijnen was daar zelden iets van te merken. Vooral MVV, dat met lokale helden als Van Marwijk, Thal en Meijer een indrukwekkend klankbord heeft opgehangen voor coach Elsen, ging vanaf het begin voor de doelpunten die het in Maastricht eigenlijk al meer verdiende dan Roda. De thuisclub, dat de laatste twee duels het duo Trost/Plum in de dug-out heeft als eindverantwoordelijken met daarboven clubicoon Stevens als adviseur, speculeerde op de toevallige uitbraak.



Pas na rust lukte dat beter toen aanvaller Rosheuvel en invaller Djim grote kansen kregen op 2-0. Dat de beste MVV-er, aanvoerder Kuipers, er na een uur met rood van af moest na een verdachte trap op het been van Roda-spits Paulissen speelde de thuisclub in de kaart.



MVV mocht bij zichzelf te raden gaan over de uitslag, want vooral via de aanvallers Pedro, Nwakali en Nkoyi kreeg het aardige schietkansen, ook middenvelder Schroijen stichtte geregeld gevaar dat door de geïmproviseerde Roda-defensie ternauwernood kon worden afgeweerd.



Zo won het geld nipt van de visie. Maar binnen Roda beseft een ieder dat het roer om moet. Welke kant precies is door alle onduidelijkheid rond de vele hoofdrolspelers nog de vraag.