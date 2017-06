Ruime overwinning Nederland op China illustreert stagnering mondialisering hockeysport

Een andere weeffout in dit onbegrijpelijke format is de deelname van de WK-organisator. Het overkwam Nederland in 2013 en voormalig FIH-president Els van Breda Vriesman hekelde de deelname van het gastland aan de HWL. Nu India woensdag verrassend in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Maleisië (3-2) mag alleen de topdrie in Londen aanschuiven bij de finale van de HWL, omdat ook dat toernooi in Bhubaneshwar wordt gehouden.



Nu het aantal teams op het WK in India wordt uitgebreid van 12 naar 16 landen is de Hockey World League helemaal een gedrocht. Een potje winnen in de kwartfinales en de toeristen uit Maleisië, die eerder met dikke cijfers verloren van Engeland (7-3) en Argentinië (5-2) mogen naar het WK. De kans is niet denkbeeldig dat straks alle acht kwartfinalisten mogen aanschuiven als de continentale kampioenen bekend zijn. Dan is ook de positie op de wereldranglijst nog een reddingsboei om WK-deelname af te dwingen.