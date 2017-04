Roompot-ploeg koerst klimklassieker Brabantse Pijl met glimlach, Colbrelli pakt winst

Amstel Gold Race

Het wordt slecht weer, dus een chaotische koers kan in ons voordeel werken Erik Breukink, Roompot-Nederlandse Loterij Brian van Goethem van Team Roompot op de Kapelmuur tijdens de wielerklassieker Omloop Het Nieuwsblad. © ANP

Zondag wacht de volgende heuvelkoers: de Amstel Gold Race. Een thuiswedstrijd voor Roompot. Maar Breukink maakt zich geen illusies. 'We moeten zorgen dat er iemand in de kopgroep zit. En het wordt slecht weer, dus een chaotische koers kan in ons voordeel werken.'



Het is wel weer een kans voor jonge Nederlandse wielrenners om zich in de kijker te fietsen. Want zo gaat dat bij een ploeg als Roompot, die uitkomt in de eerste divisie van het wielrennen. Dylan Groenewegen vertrok na een reeks overwinningen naar LottoNL-Jumbo om in die trui Nederlands kampioen te worden. En na het winnen van de bergtrui in de Ronde van Zwitserland kon ook de Zeeuw Antwan Tolhoek een contract tekenen bij de Nederlandse World Tour-ploeg. Maurits Lammertink koos voor een Russische avontuur bij de Katoesja.