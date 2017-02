Ronald Mulder nadert perfectie op 500 meter

Mulder zei dat hij zo graag de eerste schaatser onder de magische grens van 34 seconden had willen zijn. Die kans werd hem in 2015 ontnomen, toen Koelizjnikov, de in Calgary afwezige wereldkampioen op de sprint, in Salt Lake City naar 33,98 snelde. Hij deed dat na een opening van 9,67. Mulder zei tegen de NOS dat zijn recordrace van zondag de perfectie benaderde, maar hij ziet ruimte om in zijn loopbaan nog eens onder de 34 te duiken.



De Zwollenaar moest twee weken geleden in Zuid-Korea bij de WK afstanden royaal buigen voor zijn concurrenten. Landgenoot Jan Smeekens werd daar wereldkampioen in 34,58, Mulder vijfde in 34,85. Sindsdien heeft de nummer drie van de Olympische Spelen van 2014 zijn vorm aangescherpt. In Calgary bleek hij de piek van zijn seizoen te beleven.