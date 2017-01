Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer PEC Zwolle

Er zijn weinig coaches die zo kunnen stralen als Ron Jans. Pretoogjes, lachrimpels, grijns van oor tot oor Volkskrant, 2014

Onder Jans beleefde PEC Zwolle z'n beste jaren. 'We hebben met elkaar historie geschreven en ik vind het prachtig daar onderdeel van uit te maken. Toch heb ik besloten om deze zomer te vertrekken bij de club. Simpelweg omdat ik benieuwd ben, naar datgene er tegen die tijd op mijn pad komt. De komende periode ben ik echter tot in mijn vezels gemotiveerd om handhaving in de eredivisie te realiseren en mijn tijd in Zwolle waardig af te sluiten', aldus Jans, die eerder als trainer werkte bij FC Groningen, sc Heerenveen en het Belgische Standard Luik.



'Er zijn weinig coaches die zo kunnen stralen als Ron Jans. Pretoogjes, lachrimpels, grijns van oor tot oor', schreef de Volkskrant in 2014, na de bekerfinale in 2014. Ajax werd met 5-1 in verslagen, coach Jans was de gevierde man. Een paar maanden later won Zwolle ook nog de Johan Cruijff Schaal.



Inmiddels is hij bezig aan zijn vierde seizoen als coach van Zwolle. Dit seizoen gaat het minder goed met PEC, dat halverwege de competitie op de zestiende plaats staat en in de tweede seizoenshelft degradatie moet voorkomen.