Rolland wint zeventiende etappe Giro, Dumoulin blijft leider klassement

Alle ontwikkelingen in de Giro Het was dinsdag de dag van de darmen van Dumoulin. 'Maar met de benen is zeker niets mis, die conclusie konden we gisteren al trekken', zei de rozetruidrager vooraf. Op het programma vandaag weer een zware bergrit. Volg de zeventiende etappe op de voet in het liveblog.

Klassementsleider Tom Dumoulin finishte samen met zijn concurrenten in het peloton, dat op bijna acht minuten van de ritwinnaar binnenkwam. De kopman van Sunweb verloor dinsdag tijd door een noodzakelijke sanitaire stop, maar leek een dag later in orde.



De rit van Tirano naar Canazei begon met twee zware beklimmingen. Op beide cols kwam Rolland al als eerste boven. In het middenstuk van de rit kwamen zo'n 25 renners bij elkaar voorop. De ploegen Sunweb en Quick-Step, van beste jongere Bob Jungels, zorgden ervoor dat de marge niet te groot werd. In de slotkilometers volgde de ene ontsnapping na de andere. Die van Rolland bleek de winnende. Achter hem werd de Portugees Rui Costa tweede, de Spanjaard Gorka Izagirre derde.



Rolland, de nummer vier in de Giro van 2014, had lang geen grote zege geboekt. 'Hier heb ik zo lang op gewacht', zei de 30-jarige renner, die etappes in de Tour van 2011 en 2012 won, bij Eurosport. 'Vorig jaar was heel gecompliceerd, met onder meer twee keer een val in de Tour. Ik heb afgelopen winter zo hard gewerkt. Dat betaalt zich uit. Het was een prachtetappe. De beklimmingen gingen goed en daarna ontstond er een goede groep. Aan het einde was het een loterij.'



Donderdag volgt een zware bergrit met vijf Dolomietencols.