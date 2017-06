Roland Garros krijgt droomfinale met historisch karakter

Altijd geprobeerd. Altijd gefaald. Maakt niet uit. Probeer het opnieuw. Fail Again. Fail Better Motto van Wawrinka

In de tiebreak van de vierde set was het punt op 4-3 cruciaal. Wawrinka bleef hameren met zijn forehand, Murray was de bokser die toch een glazen kin bleek te hebben. Zo fraai als Murray set 1 nog had omgedraaid na een 5-3 achterstand, zo hulpeloos liet hij zich in set 5 naar de uitgang begeleiden. 'Ik had geen benen meer', erkende Murray.



Het was bij een 2-1 achterstand in sets ook een mentale strijd geweest, zei Wawrinka. 'Het is soms om gek van te worden hoeveel ballen Murray terugbrengt. Daarom is hij ook nummer 1 van de wereld. Je moet accepteren dat hij onmogelijke rally's wint. Ik bleef in mezelf geloven en dacht: dan moet ik het volgende punt dus nog beter spelen.'



Wawrinka hoefde de tattoo op zijn linkerarm maar te lezen om nieuwe energie te vinden, toen hij wankelde in set 4. De tekst van Samuel Beckett werd zijn levensmotto. 'Altijd geprobeerd. Altijd gefaald. Maakt niet uit. Probeer het opnieuw. Fail Again. Fail Better.'