Roest leidt klassement NK allround, Mulder baart opzien door met kapotte rits te schaatsen

De 21-jarige ploeggenoot van Kramer schoof in het klassement naar de leiding na een sterke 1.500 meter. Zijn tijd - 1.46,36 - deed hij af als 'niet bijzonder. Ik heb een tijd als deze nu al twee keer eerder gereden in Thialf. Ik denk dat ik wel sneller kan. Een keer een tijd in de 1.45 lijkt me wel gaaf.' Hij is in het klassement Blokhuijsen maar nipt voorbij. Op de 10 kilometer heeft hij 0,88 seconden voorsprong. De strijd om de nationale titel wordt nog spannend, want het Roests potentie op de langste afstand is niet helemaal duidelijk. Als 16-jarige reed Roest in Thialf al eens een snelle 10.000 meter (13.49,45), zeker voor zijn leeftijd. Maar in de jaren erna reed hij het stayersnummer nog maar twee keer.



'Ik vind het lastig te zeggen wat ik kan. Ik rijd er niet zoveel. Dit seizoen heb ik er eentje gereden en toen reed ik tien seconden van mijn persoonlijk record af. Ik denk dat daar nog wel wat rek in zit.' Als Roest weer zo'n hap uit zijn persoonlijke record weet te nemen, dan kan hij het Blokhuijsen nog moeilijk maken. Toch wil Roest zich niet te veel op die tweestrijd richten. 'Ik ga mijn best doen, maar ik weet ook dat ik me er niet te veel op moet vastbijten. Dan bestaat de kans dat ik me kapot rijdt.'