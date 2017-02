Roda verliest van Ajax na tumultueuze week

Champions League

Ex-stervoetballer vestigt zich in Kerkrade ondanks kritiek Joodse gemeenschap. (+)

Wim: 'Praten over de Champions League zoals die Rus deed, is onzin. Maar er moest iets gebeuren, anders gaan we op de fles.'



Frank: 'Ik sta er rigoureuzer in. Het is een overname. Roda is een regioclub, geen topclub. Laten we proberen gewoon een stabiele middenmoter worden.'



Wim: 'De gouden tijden op Kaalheide met mannen als Nanninga, Hanssen en Vermeulen komen sowieso niet terug. Dat was een keer. Ik hoop dat we positief verrast worden.'



Frank: 'Nou, ik zou heel snel die foto van de voorgevel maken, Wim.'