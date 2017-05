Roda JC verliest met weinig overtuigend spel van jubilaris Vitesse

Bij Roda ging het de afgelopen weken vooral over Aleksei Korotaev, de Russisch-Zwitserse investeerder. De Limburgse club heeft de beoogde overname voorlopig opgeschort, nu Korotaev al maanden vast zit in Dubai. Hij zou een ongedekte cheque hebben uitgeschreven, wat strafbaar is in het Midden-Oosten.



Op het veld vocht Roda de afgelopen weken tegen degradatie. Met een overwinning op Vitesse had het zich veilig gespeeld. Maar al binnen een paar minuten keek de ploeg van Anastasiou al tegen een achterstand aan. Ricky van Wolfswinkel was het scherpst toen de kopbal van ploeggenoot Lewis Baker via de paal terug het veld in kwam. De spits kon de bal in het lege doel tikken.