Roda JC schort overname op nu investeerder in Dubai in de cel zit

Schoonspringen

Korotajev, hier op een jeugdfoto, trainde ooit voor de Spelen in Peking. © Aleksei was goed. Ik herinner mij een ontspannen springer Victor Augagneur (oud-ploeggenoot)

Ver voordat Aleksei Korotajev investeerde in Roda JC, dook hij van de hoogste plank. De in Moskou geboren Zwitser behoorde in Lausanne tot de nationale top in het schoonspringen. Hij was sociaal en grappig, zeggen ze bij zijn oude club. Sport vormde zijn karakter, oordeelt hij zelf.



Korotajev (30) is mysterieus, steenrijk en woont in Dubai. Aan de telefoon wil hij niet diep ingaan op zijn zakelijke activiteiten. Hij bankiert, zit in medische apparatuur en ict. Alle relevante gegevens liggen bij Roda, zei hij vorige week bij zijn presentatie als investeerder, nu nog als minderheidsaandeelhouder. 'Maar ik ben voor 99 procent geworden wie ik ben dankzij de sport. Respect, discipline, alles heb ik daar geleerd.'



Hij meldde zich onlangs in Kerkrade, via zijn bevriende buurman in Dubai Stijn Janssen, supporter van Roda. De club kon meteen ruim een miljoen investeren in spelers. Korotajev houdt van voetbal, maar was vooral schoonspringer. 'Als jongen van 9 keek ik in een zwembad van Genève naar duikers van de 3-meterplank. Ik wilde het proberen, maar landde hard met mijn gezicht op het water. Dat was huilen. Ik vroeg de trainer hoe het dan moest.'



Hij leerde snel. Met vijf anderen werd hij in 2003 onder meer landskampioen voor teams met Lausanne Natation, in de hoogste categorie bij de jeugd. Een van zijn ploeggenoten van toen, Victor Augagneur: 'Aleksei was goed. Ik herinner mij een ontspannen springer. Het liefst dook hij tijdens de zomercompetitie van de toren, van zo'n 10 meter hoogte. Hij hield ook van uitdagingen.'



Catherine Maliev, een van zijn trainers toen: 'Aleksei was sterk voor zijn leeftijd. Zijn fysiek was goed, met veel power. Hij lachte veel en was niet altijd even serieus tijdens de training. Misschien was hij net wat te traag, maar door zijn kracht kon hij de sprongen goed uitvoeren. Alleen in de zomer konden ze hier van de 10-metertoren springen, buiten. Ze deden dan vooral mee om specialist Delaloye te steunen, die nog naar de Olympische Spelen is geweest.'



Korotajev wilde ook naar de Spelen. Een laatste poging waagde hij tijdens een trainingskamp in Oekraïne, ter voorbereiding op de Spelen van Peking in 2008. 'Ik had vreselijk veel last van mijn knieën. Ik was ook te snel gegroeid, 20 centimeter in één zomer. Ik ben nu 1,90 meter, te groot voor een schoonspringer.'