Robin Haase redt openingsdag tennistoernooi Rotterdam

Zijn nieuwe coach Raymond Knaap verzorgt tevens de mentale begeleiding. 'Hij geeft me de ruimte om zelf de rust te vinden', aldus Haase. 'Het is een bewustwordingsproces. Zo maakte ik me tijdens de partij tegen Mayer bewust even kwaad op de umpire. Vroeger zou ik het hebben opgekropt en was ik later ontploft. Nu kanaliseer ik mijn boosheid, het maakt me extra scherp.'



Tactisch maakte Haase de juiste keuzes om het onorthodoxe spel van Mayer te ontregelen. Ook de verdienste van coach Knaap? 'Ik ben tactisch heel sterk', zegt Haase. Of ook in hem een coach schuilt? 'Het is niet mijn ambitie. Al zou ik het niet minder doen dan vele coaches op de tour. Het niveau is veel te laag.'

Om 11 uur 's ochtends of 11 uur 's avonds, het maakt mij niet uit Robin Haase