Robert Gesink knap tweede achter Fransman Calmejane

Op de laatste klim, de Montée de la Combe de Laisa les Molunes van de eerste categorie, kon niemand Calmejane nog volgen. Alleen Gesink bleef nog in de buurt en de kansen van de klimmer van LottoNL-Jumbo leken nog te keren toen de Fransman kramp kreeg in de slotkilometers.



Calmejane, vorig jaar net als Gesink winnaar van een rit in de Vuelta, verbeet de pijn en hield op de streep 37 seconden over. Op 50 seconden werd de Fransman Guillaume Martin derde als aanvoerder van een groep met alle klassementsrenners.



'Ik hoorde wel dat hij kramp had, maar ik was zelf ook niet heel veel frisser. Ik had vandaag bergen energie, maar dat was in de laatste kilometers echt op', zei Robert Gesink direct na de finish.



Want het was een slopende etappe. Er werd ruim sneller dan het snelste schema gereden. De eerste kopgroep was bijna 50 man groot. Daarbij naast Gesink ook Laurens ten Dam en Koen de Kort.



Op de laatste klim kon Gesink lange tijd volgen, maar de versnelling van Calmejane drie kilometer onder de top kon de Nederlander niet volgen. Hij kwam tot zo'n 50 meter, maar daarna was het dus op.



Helemaal teneergeslagen van Gesink zeker niet. 'Er komen nog veel kansen. Dit was de eerste. Ik niet zo'n Jura-man. Dat op en af... Morgen neem ik even een snipperdag. En bij volgende etappes gaan we het spel gewoon nog een keer spelen.'