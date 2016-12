RIVM: voetballen op kunstgras niet gevaarlijk

Het RIVM zoog bij honderd velden rubbergranulaatkorrels op en onderzocht die onder meer op de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Dat de korrels van versnipperde autobanden PAK's bevatten, staat vast. Maar volgens het RIVM zitten de schadelijke stoffen zodanig 'ingesloten' in de capsules dat ze amper kunnen vrijkomen. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid 'praktisch verwaarloosbaar', concludeert het instituut.



Een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker is er volgens het RIVM niet: 'Dit verband is in geen enkel internationaal onderzoek aangetoond.' De chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken komen 'niet (benzeen, styreen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol)' in de korrels voor.



Rubbergranulaat valt onder de norm voor mengsels en mag daardoor honderd tot duizend keer meer kankerverwekkende stoffen bevatten dan bijvoorbeeld kinderspeelgoed. Volgens het RIVM is rubbergranulaat aan een strengere norm toe - een die dichter in de buurt komt van de norm voor consumentenproducten. Het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen onderzoekt namens de Europese Commissie welke norm wenselijk is. Die conclusies volgen volgend jaar. Van meerdere clubs die los van het RIVM hun velden lieten onderzoeken, bevatten de velden hoeveelheden PAK's die de consumentennorm aanzienlijk zouden overschrijden.