Rigoberto Uran wint sprint favorieten, Froome doet goede zaken

Barguil, die dacht dat hij de rit gewonnen had, kreeg wel de bergtrui.



De Fransman behoorde tot de meer dan veertig vroege vluchters, net als onder anderen Laurens ten Dam en Bauke Mollema. Het gezelschap dunde steeds verder uit terwijl achter de vluchters Froome met zijn Sky-ploeg probeerde te controleren. Op de wellicht zwaarste klim van dit jaar, de Mont du Chat, kwam Barguil alleen op kop. Daarachter voerde Froome het tempo op en kwamen de Colombiaan Nairo Quintana en de Spanjaard Alberto Contador in de problemen.



In de afdaling sloot de Fransman Romain Bardet aan bij Barguil, die hij niet veel later alleen liet. Twee kilometer voor de streep in Chambéry sloot een vijftal renners weer aan en begon de strijd om de ritzege en de bonificaties. Urán, in de Giro al twee keer ritwinnaar, was net de snelste. Froome werd derde, voor Bardet, de Italiaan Fabio Aru en de Deen Jakob Fuglsang. In het klassement schoof Aru naar de tweede plaats, op 18 seconden van Froome die verder alleen nog Bardet en Urán binnen de minuut weet.



Maandag volgt na een verplaatsing naar de Dordogne de eerste rustdag van deze Tour.