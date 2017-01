Rianne de Vries wint goud op 500 meter shorttrack in Turijn

Ik wilde echt geen vierde worden, maar uiteindelijk heb ik gedaan alsof het een kwartfinale was Rianne de Vries

Bondscoach Jeroen Otter had haar voor de finale op het hart gedrukt nog niet aan de medailles te denken, maar zich enkel en alleen te richten op een goede race. Die aanwijzingen had ze nodig. 'Ik wilde echt geen vierde worden, maar uiteindelijk heb ik gedaan alsof het een kwartfinale was.' Die benadering werkte zo goed dat ze, oen ze als winnares over de finish kwam, het even duurde voordat ze besefte dat ze kampioen geworden was.



Ze had een afstandszege zelf nooit verwacht. 'Ik schat mezelf niet zo hoog in', gaf ze toe. Meer kansen had ze toegedicht aan haar ploeggenotes Yara van Kerkhof en Suzanne Schulting, zelfs al had Otter haar vlak voor het toernooi nog moed ingesproken. 'Je kan de finale halen. Het maakt niet uit op welke afstand', had hij gezegd.