Revolte op tennisbaan tegen homofobe recordhouder grandslamtitels Margaret Court

Amelie Mauresmo

Amelie Mauresmo werd eind jaren '90 de gids voor jonge lesbiennes in Frankrijk, toen ze als tiener op de Australian Open over haar geaardheid sprak. Mauresmo was uitgedaagd door de Zwitserse Martina Hingis, die de gespierde Francaise 'een halve man' had genoemd. 'Heel dapper van Amelie, ze was immers pas 19', aldus Mesker. 'Je hebt die voorbeelden ook nodig om andere lesbische meisjes te inspireren.'



Court vertolkt nog altijd de tijdsgeest van de vroege jaren '60 in Australië. Ook Mesker vindt dat de tennisbaan op Melbourne Park niet langer haar naam mag dragen. Ze verwijst naar de Amerikaanse oud-prof James Blake, die het namenbeleid bij de US Open prees. De grootste banen in New York zijn vernoemd naar twee iconen, Billie Jean King en Arthur Ashe.



Mesker: 'Ashe heeft met een grandslamtitel geen grote carrière gehad. Maar als strijder tegen racisme is hij net als King de sport ontstegen. Navratilova stelde terecht voor om de Margaret Court Arena om te dopen in de Evonne Goolagong-Cawley Arena. Evonne werd als aborigine in haar jeugd gediscrimineerd en ontwikkelde zich tot een prachtige, stijlvolle kampioene. Verbindt haar naam aan die tennisbaan en je geeft een positief signaal af.'