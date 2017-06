Revelatie van Dauphiné kwam van ver: 'Eigenlijk was wielrennen bij mij thuis verboden'

Critérium du Dauphiné Gaat Richie Porte er ooit in slagen het volle gewicht van een grote ronde op de schouders te nemen? Het had er tot zondag wel enige schijn van. De 32-jarige Australiër, kopman van BMC, maakte de afgelopen week in het Critérium du Dauphiné van alle favorieten de meeste indruk. Maar Jakob Fuglsang won uiteindelijk het eindklassement.

Wielrennen was eigenlijk de enige sport die verboden was bij Koen Bouwman thuis in Ulft, de Achterhoek. Maar daar kwam de verrassende winnaar van de bergtrui in het Critérium du Dauphiné, een belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France, pas op zijn dertiende achter. Hij deed toen al jaren mee aan wedstrijden.



'Toen ik 13 was vertelde mijn moeder me dat ze haar broer op zijn veertiende had verloren, omdat hij tijdens een trainingsrondje was aangereden door een bus', zegt Bouwman (23) aan de telefoon, een dag na afloop van de achtdaagse wielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk. Onder andere oud-winnaars Chris Froome en Alberto Contador stonden aan de start.