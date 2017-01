Recordinternational Anouk Hoogendijk niet meer beschikbaar voor Oranje

Ik ben een dienende speler. Ik ben gewoon een stofzuige Anouk Hoogendijk Anouk Hoogendijk opent het schoolvoetbalseizoen © anp

Hoogendijk speelde meer dan honderd interlands, maar het ging jarenlang over die ene, beslissende, zevende strafschop tegen Frankrijk, die niet alleen haar, maar ook het Nederlandse vrouwenelftal (inter)nationale bekendheid gaf.



Het Nederlands vrouwenelftal kreeg de A-status. Hoogendijk groeide uit tot de ster van de nationale ploeg. Ze was het ideale uithangbord voor het vrouwenvoetbal; met haar lange blonde haren en knappe gezicht was ze het antwoord op het stereotype beeld van lompe vrouwelijke voetballer. Ze werd gevraagd als model voor reclamecampagnes, kreeg zelfs een notering in de lijst van mooiste Nederlandse vrouwen volgens mannenblad FHM. Ze is onder andere ambassadeur van het schoolvoetbal en de Cruyff Foundation.



In 2014 maakte ze haar droomtransfer, naar de Engelse topclub Arsenal. Het werd een teleurstelling, zo vertelde ze twee weken geleden op Radio 1. Ze werd geplaagd door blessures, voelde zich eenzaam. 'Je zit daar in Londen, zonder familie en vrienden. En als je dan geblesseerd bent, heb je helemaal niets. Dus ik dacht: en nu?'



Om haar plek in het Nederlandse elftal niet te verliezen koos ze voor een terugkeer naar Nederland. In het eerste elftal van Ajax is ze nu basisspeler, maar een plek in Oranje op het komende EK in eigen land was allerminst zeker. 'Ik stop omdat ik me in mijn huidige rol bij Oranje niet prettig voel', schrijft ze op haar website. 'Uiteraard is dit een moeilijk besluit, maar ik denk dat dit wel het juiste is.'



Bij Oranje was Hoogendijk een harde verdediger. Meedogenloos op momenten. De 'Mark van Bommel van het vrouwelijke Oranje', zo omschreef voetbalverslaggever Willem Vissers haar. Hoogendijk over haar imago: 'Mensen die me niet kennen, schatten dat ik rechtsbuiten ben en sierlijk langs de lijn ren. Anderen verwachten dat ik spelmaker ben. Ook dat is niet waar. Ik ben een dienende speler. Ik ben gewoon een stofzuiger.'