Rechter: Franssen terug in judoselectie, bond mag haar niet langer uitsluiten

Het beleid van de bond om alle judoka's vanaf september vorig jaar verplicht op één plek te laten trainen is een reactie op de slechte judoprestaties van de afgelopen jaren. Bij WK's en Olympische Spelen werden nauwelijks medailles veroverd. Het is de vraag in hoeverre het beleid nu op losse schroeven komt te staan.



Het belang van de individuele sporter wijkt niet zomaar voor dat van het collectieve belang van de bond, dat is baanbrekend, stelt Hetteke Frima namens NL Sporter, dat opkomt voor de belangen van topsporters. 'De rechter is het met ons eens dat sporters een bepaalde mate van vrijheid moeten hebben om zelf sportieve keuzen te maken. De consequentie is dat bonden niet zonder meer deelname aan wedstrijden afhankelijk mogen stellen van voorwaarden anders dan de sportprestaties', zegt Frima in een persbericht.

Franssen mag met haar trainer Mark van der Ham en krachttrainer Hans Kroon blijven werken, maar moet wel zo veel mogelijk aanwezig zijn op Papendal