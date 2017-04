Real Madrid wint strijd der Europese giganten met 2-1 van Bayern

Uitblinker met een smet

Eigenlijk had het trouwens de wedstrijd van Arturo Vidal moeten zijn. Chileen van Bayern, middenvelder wiens flamboyante karakter is weerspiegeld in zijn uiterlijk, met hanekam en ontelbare tatoeages, tot in zijn nekharen toe. Hij was tot de rust de uitblinker. Hij kan alles op het middenveld; verdedigen, afbreken, opbouwen. Schieten, koppen, passen.



Misschien was zijn zelfvertrouwen kort voor rust iets te groot, toen Rizzoli, een vrij matige scheidsrechter die telkens weer heel mooie wedstrijden krijgt toegewezen, een onterechte strafschop toekende. Vidal nam de aanloop en joeg de bal hoog over het doel.



Hij was zo goed in de fase daarvoor. Vidal veroverde bijvoorbeeld weer eens een bal op het middenveld, leidend tot een schitterende dribbel van Robben, wiens voorzet alweer voor de vallende Vidal was. De gekopte bal vloog over. Vidal had de score geopend, door een hoekschop van Xabi Alonso steenhard in te koppen.