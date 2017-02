Razendsnel herstelde Schulting grijpt wereldbeker 1.000 meter shorttrack

Ze had zaterdag geprobeerd haar tegenstander Yutong Han te passeren in een ultieme poging om de afstand te winnen. De Chinese kwam in de verdrukking en gleed weg, Schulting meenemend in haar val. Schultings nek kreeg een flinke opdoffer kreeg toen ze tegen de boarding belandde.



Ze werd direct naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat ze geen wezenlijke fysieke schade had opgelopen. Toch verwachtte bondscoach Jeroen Otter zaterdagavond nog dat zijn pupil zondag niet meer zou rijden. Schulting zelf liet al snel weten daar anders over te denken. Ze twitterde: 'Geen breuken in mijn rug, dus ik ben blij. We zullen zien of ik morgen nog kan schaatsen.'